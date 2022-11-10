Теперь здесь будут заниматься единоборствами и игровыми видами спорта.

В бывшем здании худгруфа появился спорткомплекс. Теперь здесь будут заниматься единоборствами и игровыми видами спорта.Воспитанники православной гимназии, а также других организаций, сотрудничающих с Владимирской епархией, будут ходить сюда бесплатно. Бывший корпус ВлГУ на Большой Московской уже успели освятить.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пояснил, что учреждение отремонтировано на деньги церкви, а инвентарь закуплен при помощи Сергея Степашина и других благотворителей.«Уже составлено расписание занятий. Двери спортивного комплекса открыты для всех, кто захочет взаимодействовать с епархией», - подчеркнул владыка.Напомним, что в XVIII-XIX веках здесь располагались общежития Владимирской духовной семинарии. После революции, с 1922 года и вплоть почти до распада СССР место несколько раз перепрофилировали под различные образовательные учреждения.С 1988 года в трёхэтажке базировался художественно-графический факультет Владимирского пединститута. В последнее время здание называли девятым корпусом ВлГУ.В 2010 году церковь заявила о желании вернуть недвижимость себе. В 2019 году дизайнеров и учителей ИЗО перевели в 10-ый корпус Владимирского госуниверситета. В 2020 корпус передали РПЦ.