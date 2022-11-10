Сегодня День сотрудника органов внутренних дел. На Соборной площади в честь этого события накануне...

Сегодня День сотрудника органов внутренних дел. На Соборной площади в честь этого события накануне прошел ежегодный торжественный развод.В нем приняли участие 140 человек. Начальник регионального управления МВД Валерий Медведев поздравил личный состав с праздником и вручил лучшим полицейским медали, почетные грамоты и благодарности. Завершился развод торжественным маршем и последующем возвращением к своим обязанностям.Пётр Бузин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:- Наградами были отмечены сотрудники, достигшие высоких результатов в служебной деятельности. Отмечу, что и в праздники, и в будни сотрудники полиции несут службу, защищают права граждан, интересы общества и государства. В преддверии праздника от имени начальника УМВД полковника полиции Медведева Валерия Витальевича хотел поздравить сотрудников, отдельные слова благодарности ветеранам и членам их семей.