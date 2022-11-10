Сегодня школа переполнена. Дети учатся в две смены.

В Гусь-Хрустальном подрядчик приступил к бетонированию фундамента для нового корпуса школы №15. Трехэтажное строение возведут напротив главного здания.Сегодня школа переполнена. Дети учатся в две смены. Дополнительный корпус с 17-ю кабинетами рассчитан на 350 ребят.«В нём оборудуют столовую и спортзал, компьютерные классы, помещениями для групп продлённого дня, электронную проходную. Во дворе появится спортивная площадка и автодром. Проект безвозмездно предоставили соседи из Иванова», - рассказал на своей в соцсетях депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин.Объект должны ввести в эксплуатацию в 2023 году.