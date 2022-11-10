В Гусь-Хрустальном полицейские и дружинники провели рейд, направленный на пресечение нетрезвых водителей на дорогах. Всего было проверено более 250 транспортных средств, из них – 145 с

В Гусь-Хрустальном полицейские и дружинники провели рейд, направленный на пресечение нетрезвых водителей на дорогах. Всего было проверено более 250 транспортных средств, из них – 145 с различными нарушениями ПДД. Пятерых водителей привлекли к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Одного водителя, лишенного прав, в очередной раз поймали пьяным за рулем. Материалы направлены для