Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из МО МВД России...

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из МО МВД России «Ковровский» обнаружили место хранения наркотиков.Из квартиры на улице Моховая в Коврове полиция изъяла более 550 граммов марихуаны и почти 800 граммов частей растений конопли.Здесь же местные жители выращивали наркосодержащие растения. Для этого они приобрели специальное оборудование.На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается, что были задержаны жители Коврова 1980 и 1986 года рождения. Как оказалось, они ещё с июня этого года выращивали коноплю и изготавливали из неё марихуану.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области