Столица расширяет применение искусственного интеллекта в здравоохранении. Нейросеть начала диагностировать опухоль надпочечников на КТ и протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ.

Столица расширяет применение искусственного интеллекта в здравоохранении. Нейросеть начала диагностировать опухоль надпочечников на КТ и протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ.Алгоритмы искусственного интеллекта применяются в рамках эксперимента. "Опытные эксперты познакомились уже примерно с сотней различных решений на основе искусственного интеллекта, но к работе в системе городского здравоохранения привлекают только лучшие", – отметил заместитель главы столичного Департамента здравоохранения Илья Тыров.Нейросети доступны рентгенологам в 150 медицинских учреждениях, включая детские. В распоряжении врачей около 40 сервисов, которые работают по 17 направлениям.Перед допуском искусственного интеллекта к диагностике систему тестируют научные сотрудники, врачи-эксперты и инженеры. Нейросети проходят функциональные и калибровочные испытания, проверяется набор их функций, скорость исследования и точность постановки диагноза.Цифровизацией здравоохранения столица занимается уже 10 лет. В основе процесса лежит единая цифровая платформа здравоохранения. С ее помощью обеспечивается персонифицированное ведение каждого пациента. Данные о состоянии здоровья доступны онлайн как врачам, так и пациентам, передает портал mos.ru.Москва не жалеет денег на здравоохранение. Это одна из самых существенных статей расходов городского бюджета.В 2023 году на программу "Столичное здравоохранение" более 520 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – почти 900 миллиардов.