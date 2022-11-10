Кроме того, ему не выдавали нужное количество сенсоров для мониторинга глюкозы: вместо одного на 6 дней он получал лишь по два на месяц.

В Муроме ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом, не обеспечили тест полосками. Права маленького пациента защитила местная прокуратура.В связи с диагностированным заболеванием юному муромлянину назначено лечение при помощи медицинских изделий для измерения уровня сахара в крови. В мае лечащий врач выписал рецепт на получение тест-полосок. Однако малыш так и не получил их.Кроме того, ребенку не выдавали нужное количество сенсоров для мониторинга глюкозы: вместо одного на 6 дней он получал лишь по два на месяц.Муромский прокурор подал иск к ОКБ и департаменту здравоохранения региона. Сейчас ребёнок-инвалид обеспечен всем необходимым.