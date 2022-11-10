Ночью 10 ноября в Петушинском районе на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. По данным тревожного ведомства, авария случилась

Ночью 10 ноября в Петушинском районе на трассе М-12 произошло ДТП, в результате которого пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам МЧС. По данным тревожного ведомства, авария случилась у населенного пункта Таратино около 2 часов ночи. На место оперативно выехали подразделения МЧС, АСС, ПСО, скорая медицинская помощь, патруль ГИБДД. После столкновения двух автомобилей пострадавших пришлось деблокировать спасателям. Всего