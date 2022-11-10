Сегодня (10 ноября) стало известно, что Вадима Минаева вновь утвердили председателем Избиркома....

Сегодня (10 ноября) стало известно, что Вадима Минаева вновь утвердили председателем Избиркома.Напомним, в комиссию входили семь человек: https://vladtv.ru/politics/138797/Известно, что председатель нового состава был переизбран единогласно. Вадим Александрович поблагодарил коллег за доверие.Секретерам избиркома Владимирской области была назначена Наталья Крутоянова.Фото: ГТРК «Владимир»