10 ноября сформировался состав Избирательной комиссии Владимирской области на 2022-2027 года. Председателем третий раз был выбран Вадим Минаев, отработавший в должности уже 10 лет. Кроме Минаева,

10 ноября сформировался состав Избирательной комиссии Владимирской области на 2022-2027 года. Председателем третий раз был выбран Вадим Минаев, отработавший в должности уже 10 лет. Кроме Минаева, на заседании новой комиссии избрали его заместителя и секретаря. Ими остались Илья Наумов и Нина Ульева. В этом составе облизбирком провел выборы Президента РФ, выборы в Государственную Думу восьмого