Алла Довлатова перенесла первую пластическую операцию более десяти лет назад. Настало время снова ложиться под нож.

Алла Довлатова перенесла первую пластическую операцию более десяти лет назад. Настало время снова ложиться под нож.Российская радиоведущая Алла Довлатова прекрасно выглядит в свои 48 лет. Несмотря на то, что поклонники чаще всего ее слышат, а не видят, она старается следить за своей внешностью. Красоте Довлатова обязана в том числе заслугам пластической хирургии, чего не скрывает. В беседе с звезда откровенно рассказала о манипуляциях со своим лицом.Полгода назад Алла Довлатова перенесла пластическую операцию на лице. Теперь она решила вновь лечь под нож, потому что в прошлый раз делать сразу все было опасно. Когда Довлатова делала эндоскопическую подтяжку лба, с блефаропластикой надо было подождать во избежание рисков. У некоторых после такого комбо "веко не встало на место". При этом время может быть упущено."14 лет назад мы с этим хирургом познакомились. Тогда он мне убирал грыжи из-под глаз. сейчас тот самый возраст, когда организм еще молодой и еще легко переносит. После 50 будет хуже, поэтому все надо делать вовремя", – призналась Довлатова.Стоит отметить, что предстоящая операция будет уже третьей по счету у Аллы Довлатовой. Фанаты удивляются храбрости радиоведущей, ведь распоротая ранее ножом звезда легко отважилась на повторное хирургическое вмешательство.