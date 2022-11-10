Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Суд над Вишневским
Пятнадцать томов дела бывшего...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Суд над Вишневским
Пятнадцать томов дела бывшего замгубернатора Григория Вишневского. Чем закончилось первое заседание суда?
- Учения на ТЭЦ
Как прошли комплексные учения по гражданской обороне в областном центре? Спасатели отработали ликвидацию пожара и разлива химикатов на владимирской ТЭЦ.
- Дневник Робинзона
Взрослая философия для детей. Московский семейный театр "Студия Т" посетил со спектаклем Лухтоновскую школу-интернат в Судогодском районе.