Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Суд над Вишневским Пятнадцать томов дела бывшего...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Суд над ВишневскимПятнадцать томов дела бывшего замгубернатора Григория Вишневского. Чем закончилось первое заседание суда?- Учения на ТЭЦКак прошли комплексные учения по гражданской обороне в областном центре? Спасатели отработали ликвидацию пожара и разлива химикатов на владимирской ТЭЦ.- Дневник РобинзонаВзрослая философия для детей. Московский семейный театр "Студия Т" посетил со спектаклем Лухтоновскую школу-интернат в Судогодском районе.