Осталось четверо претендентов.

Вице-губернатор Владимирской области отказался от поста мэра Владимира. Дмитрий Лызлов снял свою кандидатуру с конкурса на должность сити-менеджера.Напомним, что он проходит 10 ноября. Ранее заявилось пять кандидатов. Теперь их осталось четверо: зампред ЗС Роман Кавинов, замдиректора департамента экономического развития Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и представитель ЛДПР Владимир Рыкунов.К слову, инсайд от Романа Кавинова гласит, что «далеко не факт, что кто-то что-то там узнает через час». Продолжаем наблюдать.