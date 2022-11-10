Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» – «Владимирэнерго» провел День клиента в формате очной встречи с потребителями. Энергокомпания является самой крупной электросетевой

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» – «Владимирэнерго» провел День клиента в формате очной встречи с потребителями. Энергокомпания является самой крупной электросетевой организацией Владимирской области и осуществляет деятельность по передаче, распределению электрической энергии и технологическому присоединению к сетям. Руководитель “Владимирэнерго” Иван Янин лично встретился с физическими и юридическими лицами, у которых накопились различные вопросы в