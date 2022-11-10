Владимирская Мусороперегрузочная станция, входящая в группу компаний УНР, разработала программу...

Владимирская "Мусороперегрузочная станция", входящая в группу компаний УНР, разработала программу модернизации мощностей, что позволит принимать на сортировку и прессование весь объем твердых коммунальных отходов областного центра. Какой объем мусора станция обрабатывает сегодня, в чем будет заключаться грядущее обновление и каковы перспективы развития раздельного сбора мусора во Владимире, «Вестям» рассказала директор "МПС" Виктория Панфилова.