Международная выставка оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и...

Международная выставка оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности прошла в Москве. Свою продукцию на ней представили и Владимирские производители.От отдельных станков до целых линий комплексной деревообработки. Компания "Стилет" создает такое оборудование больше пятнадцати лет. По словам гендиректора, за год собирают порядка пятидесяти единиц станков, но объемы производства хотелось бы увеличить. Участие в таких международных выставках, которые организуются при содействии Центра поддержки экспорта Владимирской области, способствует выходу на новые рынки.Сергей Осипов, генеральный директор компании "Стилет":- Были внутренние. На наш рынок купили. Но сейчас идут запросы из азиатского рынка. Мы, правда, туда не продали, но работаем над этим запросом. Запрашивают прайс, коммерческие предложения на продукцию.Выставка "Лесдревмаш" объединила почти 380 компаний из 27-ми стран. Ковровские производители представили свою уникальную разработку - фрезерно-брусующий станок, позволяющий перерабатывать бревна в доски, а остатки древесины перемалывать в мелкую фракцию. Измельченную древесину, иначе говоря - опилки, другое ковровское предприятие решило использовать в качестве топлива. Котлы на таком горючем могут отапливать как отдельное производство, так и населенный пункт с численностью в несколько тысяч человек.Павел Кучин, генеральный директор компании "Ковровские котлы":- Основные клиенты - это деревообрабатывающая промышленность Российской Федерации. Практически в каждом предприятии стоит наше оборудование, которое работает на древесной щепе, вырабатывая при этом тепловую энергию в виде пара, в виде термомассы. Или в виде горячей воды.Мощность теплового оборудования - от пятисот мегаватт до десяти киловатт. За двадцать лет на заводе было изготовлено порядка двух тысяч таких котлов для внутреннего рынка и стран СНГ.А это система автоматической сушки. Собственная разработка компании "Рона-сервис". Инструмент необходим тем, кто занимается покраской продукции в промышленных масштабах. Например, производителям мебели. Из-за санкций иностранные компании перестали ввозить в Россию аналогичное оборудование. Свое получилось не только качественным, но и более дешевым.Олеся Русалева, заместитель генерального директора компании "Рона-Сервис":- Из-за того, что цена ниже, интересно это и Белоруссии, и Казахстану. Были люди даже из Израиля, которым стал интересен этот сушильный тоннель. Как ни странно, они приезжают закупаться оборудованием для деревообработки у нас, в России.Компания специализируется на производстве систем вентиляции и очистки воздуха для промышленных предприятий. Среди их заказчиков - Уралвагонзавод и Казанский авиационный.Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”