В рамках нацпроекта «Образование» запущена программа, которая помогает школьникам определиться с выбором профессии.

В рамках нацпроекта «Образование» запущена программа, которая помогает школьникам определиться с выбором профессии. Проект «Билет в будущее» успешно реализуется в нашем регионе. В списке профессий десятки специальностей: кузовной ремонт, кирпичная кладка, электромонтаж, промышленный дизайн, преподавание в младших классах, бухгалтерский учет и многие другие.Профессиональные пробы Владимирские школьники проходят на базе колледжей в современных мастерских и лабораториях. Здесь они знакомятся с секретами и тонкостями профессий.Анди Мартин Мартин, мастер производственного обучения Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза научил школьников приготовлению омлета. Российский кулинарный эксперт кубинского происхождения уверен — даже такое простое блюдо требует профессионального подхода.— Главный девиз поваров — приготовь для других так, как бы сделал для себя самого. Выбирать профессию надо такую, чтобы не пришлось работать ни одного дня в своей жизни. И если в голове будет складываться то, что я занимаюсь любимым делом — тогда и любая профессия будет задаваться, — поделился повар Анди Мартин Мартин.Участников еще одной профессиональной пробы познакомили с работой сотрудников полиции. Преподаватели и студенты старших курсов колледжа показали школьникам, что находится в следственном чемодане, научили снимать отпечатки пальцев профессиональными средствами и составлять фоторобот.— Меня удивило, как сложно и в тоже время интересно составляется фоторобот. Про профессию полицейский я знала только из фильмов, а оказывается в полиции нужно постоянно быть собранным, внимательным и точным, — рассказала Ангелина Белоглазова, ученица школы № 2 г. Кольчугино.Школьники признаются: чаще всего специальность выбирают по советам родителей или по примеру друзей. О существовании тысяч профессий дети просто не знают.— Благодаря проекту «Билет в будущее» школьники нашего региона смогут узнать о профессиях, попробовать себя в них, "потрогать руками" интересную специальность и выбрать свой профессиональный путь. Профориентационные пробы продлятся до конца ноября — пояснила Ксения Зоткина, региональный оператор проекта.Напомним, что третий год, ведущий в России профориентационный проект «Билет в будущее» помогает школьникам Владимирской области выбрать путь в жизни, найти профессию, которая не только будет кормить, но и, возможно, определит дальнейшую жизнь человека в будущем. Приоритеты профориентации в России сегодня закреплены Президентом РФ на государственном уровне. Федеральным оператором проекта является Фонд Гуманитарных Проектов. Региональный оператор – Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой.