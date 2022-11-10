Сотрудники внутренних дел отметили профессиональный праздник. Торжества проходили в два дня. В среду, 9 ноября, на Соборной площади областного центра прошло торжественное построение и

Сотрудники внутренних дел отметили профессиональный праздник. Торжества проходили в два дня. В среду, 9 ноября, на Соборной площади областного центра прошло торжественное построение и награждение сотрудников различных служб и подразделений регионального УМВД. Валерий Медведев, начальник УМВД области Более шестисот сотрудников полиции заступает на службу ежедневно днем и ночью. И в праздничные дни – в том