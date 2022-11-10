Ряд полицейских получили медали, почётные грамоты и благодарности.

Во Владимире накануне Дня сотрудника органов внутренних дел состоялся объединённый торжественный развод сил УМВД России по Владимирской области. Его провели на Соборной площади.Начальник главка полковник Валерий Медведев поздравил коллег с праздником и поблагодарил за службу. Ряд полицейских получили медали, почётные грамоты и благодарности.Завершилось мероприятие маршем подразделений, после которого сотрудники МВД заступили на охрану общественного порядка.