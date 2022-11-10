Во Владимире участники добровольческих организаций и отрядов получат дополнительные баллы за добрые дела при поступлении в опорный вуз региона. ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых опубликовал

Во Владимире участники добровольческих организаций и отрядов получат дополнительные баллы за добрые дела при поступлении в опорный вуз региона. ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых опубликовал обновленный список достижений поступающих в 2023 году. Деятельность в добровольческой деятельности будет учитываться в качестве индивидуального достижения для получения дополнительных баллов. «Чтобы получить их, необходимо осуществлять добровольческую деятельность не