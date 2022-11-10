С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177099 владимирцев.

Во Владимирской области 10 ноября выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё по 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Гороховецком, 4 - в Ковровском, 3 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Собинском, Киржачском, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 177099 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49193 заболевших во Владимире, 20912 - в Ковровском районе и 19151 - в округе Муром.