Во Владимирской области 10 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой...

Во Владимирской области 10 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 3 случая больше, чем накануне.10 случаев во Владимире,4 — в Ковровском районе;3 — в Гусь-Хрустальном районе;2 — в Муромском районе;2 — в Гороховецком районе;1 — в Судогодском райне;1 — в Собинском районе;1 — в Радужном;1 — в Киржачском районе;1 — в Меленковском районе;1 — в Суздальском районе;1 — в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177099 случаев заболевания.