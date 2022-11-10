Во Владимирской области 10 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой...
Во Владимирской области 10 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 3 случая больше, чем накануне.
10 случаев во Владимире,
4 — в Ковровском районе;
3 — в Гусь-Хрустальном районе;
2 — в Муромском районе;
2 — в Гороховецком районе;
1 — в Судогодском райне;
1 — в Собинском районе;
1 — в Радужном;
1 — в Киржачском районе;
1 — в Меленковском районе;
1 — в Суздальском районе;
1 — в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177099 случаев заболевания.