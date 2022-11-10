Добавим, что после истечения срока лицензии УК обязаны управлять домами до тех пор, пока собственники МКД не выберут новую «управляшку» или власти не назначат временную, либо по конкурсу.

Во Владимирской области 15 «управляшек» не получили лицензию. Всего в регионе работает 160 УК, которые заведуют 7 251 домом.Процедуру продления лицензии в 2022 году должны были пройти 150 компаний, но в Жилинспекцию документы подали лишь 108. Разрешения остальных управкомпаний, на «балансе» которых находится 597 домов, будут действовать до 1 января 2023 года.«Общие требования при прохождении процедуры лицензирования — это наличие регистрации в РФ, наличие у руководителя аттестата и отсутствие судимости. Также компания и директор не должны находиться в списке дисквалифицированных. Среди обязательных условий: публикация данных в ГИС ЖКХ, отсутствие грубых нарушений», - рассказала главный жилищный инспектор 33-го региона Елена Андреева.Перечень организаций, которым отказано в продлении лицензии, выглядит так:Добавим, что после истечения срока лицензии УК обязаны управлять домами до тех пор, пока собственники МКД не выберут новую «управляшку» или власти не назначат временную, либо по конкурсу.