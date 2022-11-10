По данным метеорологов, температура воздуха в первый зимний месяц будет колебаться от -6 до -8 градусов Цельсия ночью и от -2 до -3 градуса днём.

Во Владимирской области прогнозируют более холодный декабрь, чем предполагалось. Об этом рассказали специалисты Центра «Фобос».По данным метеорологов, температура воздуха в первый зимний месяц будет колебаться от -6 до -8 градусов Цельсия ночью и от -2 до -3 градуса днём. Ранее прогнозировалось, что в декабре воздух прогреется выше нормы, но нет. При этом аномальных заморозков также не предвидится.Ожидается, что январь и февраль более теплыми, чем в последние годы.