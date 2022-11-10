Прокуратурой Петушинского района направлено в суд уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в...

Прокуратурой Петушинского района направлено в суд уголовное дело о вовлечении несовершеннолетней в систематическое употребление алкоголя.В июле 2021 года жительница Петушков познакомилась с несовершеннолетней 2006 г. р. О том, что девушке 15 лет, она узнала сразу же.Стремясь понравиться девушке, расположить к себе, поднять свой авторитет в её глазах, новая знакомая неоднократно приобретала пиво, коньяк и водку, после чего они совместно выпивали на территории Петушков. Подобное поведение негативно сказывалось на физическом и психическом здоровье подростка, а также её моральном облике, рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью. Уголовное дело будет рассматриваться в Петушинском районном суде. Женщина может получить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.Фото: Pexels.com