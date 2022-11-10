Как рассказали в департаменте социальной защиты населения, для них организовано бесплатное посещение музеев, театров и кинотеатров, творческие мастер-классы, развлекательные и праздничные программы, интерактивные и познавательные игры.

Во Владимирской области для семей участников СВО проведут более 150 мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Как рассказали в департаменте социальной защиты населения, для них организовано бесплатное посещение музеев, театров и кинотеатров, творческие мастер-классы, развлекательные и праздничные программы, интерактивные и познавательные игры.Более подробную информацию можно получить в социального обслуживания.