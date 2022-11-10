Полицейские задержали двух ковровчан, подозреваемых в незаконном хранении и изготовлении наркотиков. У граждан нашли практически 1.5 кг «дури», сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской

Полицейские задержали двух ковровчан, подозреваемых в незаконном хранении и изготовлении наркотиков. У граждан нашли практически 1.5 кг «дури», сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Из квартиры подозреваемых на улице Моховая в Коврове полицейские изъяли более 550 граммов марихуаны и почти 800 граммов частей растений конопли. Также в оперативники обнаружили оборудование для выращивания наркосодержащих растений. Выяснилось,