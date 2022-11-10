Волонтеры разыскивают 43-летнюю Миронову (Купцову) Раису Сергеевну, которая более полугода не выходит на связь. О его местонахождении ничего не известно с 23 февраля, сообщили в поисковом

Волонтеры разыскивают 43-летнюю Миронову (Купцову) Раису Сергеевну, которая более полугода не выходит на связь. О его местонахождении ничего не известно с 23 февраля, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» во вторник, 8 ноября. Женщина среднего роста – 170 см, нормального телосложения, со светлыми волосами и серыми глазами. Во что была одета женщина в момент пропажи