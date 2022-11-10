Администрация Владимирской области сообщает, что в данный момент ведутся работы по устройству...

Администрация Владимирской области сообщает, что в данный момент ведутся работы по устройству шумовых полос на автодорогах «Владимир-Улыбышево-Коняево» в Судогодском районе, а также на обходе города Мурома.Напомним, что их применение наряду с «лежачими полицейскими» стартовало в России еще в далёком 2012 года.Обычно виброполосы размещаются на скоростных трассах, так как городских скоростей для создания необходимого шума недостаточно.Другими словами подобные полосы – это специальная разметка в виде рельефных линий, при проезде по которым шины автомобиля вибрируют. Таким образом водитель понимает, что нужно быть аккуратнее. Это приводит к снижению количества ДТП по причине усталости автомобилистов.Это интересно!Согласно российским правилам и нормативам, шумовые полосы нельзя размещать на:мостах;двухполосных дорогах, где разрешается совершать обгоны;пересечениях;участках сужения дороги;расстоянии меньше 10 метров до перекрёстка.Фото: официальный Telegram-канал администрации Владимирской области