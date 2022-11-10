Площадки, оборудованные для комфортного отдыха, создадут в 2023 году.

Во Владимирской области на М-12 появится пять зон для отдыха водителей. Площадки, оборудованные для комфортного отдыха, создадут в 2023 году. Об этом сообщили в ГК «Автодор».Как уточнили коллеги из , многофункциональные зоны(МФЗ) разобьют на парковки для легковых, грузовых машин и путешественников в автодомах. Откроются автозаправки, а также Единое Сервисное Здание, внутри территории которого возведут детскую и спортивную площадки, место для выгула собак, летнюю террасу, а также появятся кафе, магазины, аптека, комната матери и ребёнка, детский клуб, туалеты.Далее, в зависимости от интереса инвесторов, на участке МФЗ могут появиться мойки, отели, кемпинги, центры приёма и обработки грузов, а также многое другое.Исходя из размера и объёма работы в каждой зоне может быть создано более 20 рабочих мест. Локации, на которых расположатся МФЗ, пока неизвестны.