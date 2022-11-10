Во Владимирской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 10 ноября. На 3 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 13 человек, накануне в больницы обратились 19

Во Владимирской области выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 10 ноября. На 3 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 13 человек, накануне в больницы обратились 19 жителей области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 177 099. В лидерах по заражениям Владимир и Ковров – 10 заболевших за сутки. На