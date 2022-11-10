Ссылаясь на братьев и мужей, находящихся в зоне СВО, родственники мобилизованных заявили о проблемах командованием и нехватку экипировки.

Военком Владимирской области Юрий Гусаров прокомментировал обращение семей мобилизованных, которые пожаловались Путину на отсутствие у призванных резервистов должной боевой подготовки перед отправкой на фронт. Ссылаясь на братьев и мужей, находящихся в зоне СВО, родственники мобилизованных заявили о проблемах командованием и нехватку экипировки.Полковник ответил, что подготовка владимирских бойцов прошла по стандартам Минобороны. Процесс подготовки неоднократно проверялся должностными лицами Западного военного округа. Перед отправкой проведёт строевой смотр. Военные получили необходимое обмундирование и доукомплектованы при помощи администрации Владимирской области. Военком заверил, что у всех частей грамотные командиры, с которыми у представителей региона налажена постоянная связь.