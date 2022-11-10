В офтальмологическое отделение больницы города Видное обратился 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Ранее ему поставили диагноз макулодистрофия. Возрастное поражение сетчатки ..

В офтальмологическое отделение больницы города Видное обратился 96-летний ветеран Великой Отечественной войны. Ранее ему поставили диагноз макулодистрофия. Возрастное поражение сетчатки глаза, которое может привести к нарушению центрального зрения.У мужчины в любой момент мог возникнуть острый болевой приступ глаукомы, грозящий закончится слепотой и даже потерей глаза. Как сообщают , хирурги провели пациенту комбинированную операцию по удалению вывихнутого хрусталика и имплантировали ему искусственный. Пенсионер чувствует себя хорошо и уже отправился домой.