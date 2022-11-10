Поклонники гадают, что же происходит в личной жизни Насти Ивлеевой.

Поклонники гадают, что же происходит в личной жизни Насти Ивлеевой.Новость о том, что знаменитая блондинка развелась со скандальным рэпером стала шоком для поклонников, которые восхищались этой парой. До сих пор не ясно, что стало причиной распада звездной семьи, но фанаты таят надежду на то, что Настя Ивлеева все же сойдется с Элджеем.Правда, в последнее время эта надежда стала угасать. Ведь на "Пятнице" вот-вот выйдет новое шоу, в котором знаменитость будет искать себе нового мужа: зрители уже успели увидеть тизер, в котором блогер проводит время с разными мужчина и ходит с ними на свидание. Однако участие в проекте не мешает звезде проводить время со своим бывшим.На днях Настя Ивлеева выложила в Сеть свой новый блог, в котором засветился рэпер. Стоит отметить, что, несмотря на развод, блондинка уже давно спуталась со своим экс-супругом, уверяя, что их связывают исключительно дружеские отношения. Однако, глядя на кадры нового видео, складывается впечатление, будто между звездами что-то гораздо большее.Во-первых, музыкант на всю страну признался в чувствах теледиве."Любите так же жену, как я люблю свою. Я приду за тобой, где бы ты не была. Я люблю тебя безумно", – разоткровенничался Элджей в новом блоге.И это еще не все. Поклонники поймали экс-парочку за поцелуями! Причем Настя Ивлеева сама чмокнула своего "друга" в губы перед камерой, но заверила, что по-дружески.