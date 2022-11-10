В городе Алматы произошла зверски жестокая история нападения мужа на жену.

В городе Алматы произошла зверски жестокая история нападения мужа на жену.В городе Алматы произошло страшное покушение на местную жительницу, мать пятилетней дочери Ирину Веденяпину. Муж Николай Веденяпин пытался убить ее на глазах пятилетней дочери. история случилась ночью 21 мая, когда мать с дочерью спали в своей кровати.Женщина проснулась от того, что муж затыкает ей рот и режет горло ножом. Ирина изо всех сил сопротивлялась и пыталась скинуть насильника с себя. На тот момент он уже четыре раза полоснул ее лезвием."Мы упали на пол, он сел сверху. Продолжал наносить удары. Я услышала, как проснулась дочка. Я очень сильно напугалась, и в этот момент супруг привстал с меня, чтобы накрыть ее одеялом. Он кричал ей: "Отвернись!". Потом он бросился обратно на меня и начал наносить удары в спину, в живот, в печень. Я начала хвататься за лезвие. Делала все, чтобы остаться в живых и защитить свою дочь. Потом у меня получилось скинуть его. Он потерял равновесие, и мне удалось сесть. В шее у меня была дырка, оттуда текла кровь. Когда я разговаривала, это все шевелилось. Захлебывалась кровью, тяжело было дышать, я запыхалась. Я спросила: "Что ты делаешь?"."Он начал плакать. Говорил, что его все бросили, что его никто не любит. Я сказала: "Никто тебя не бросал, я тебя люблю". Тогда он попросил отдать нашу дочь маме. Я сказала: "Я сделаю все, только вызови мне скорую, я умру сейчас от потери крови". Он резко изменился в лице и сказал: "Я не все так планировал, ты должна была умереть". Дочка в этот момент сидела на кровати, она все это видела и слышала. Потом он стал собираться и приказа, чтобы мы не двигались, закинув телефон под кровать. Когда он собрался и начал думать. Было видно, что он сомневался, вызывать скорую или нет".Все закончилось тем, что муж сбежал, вызвала перед уходом скорую. Он наврал диспетчеру о том, что в квартире бабушке плохо с сердцем. Сейчас Ирина написала судебный иск против мужа, однако его поддерживает мать Ирины, которая придерживается правила "вышла замуж — терпи".