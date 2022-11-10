Подозреваемая признала свою вину. Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.

В Петушках женщина спаивала 15-летнюю девочку. Теперь ей грозит четыре года тюрьмы.В июле 2021 года обвиняемая познакомилась с девушкой 2006 года рождения. Стремясь поднять свой авторитет в её глазах, новая знакомая покупала пиво, коньяк и водку, которые распивала вместе с юной подругой.«Преступление выявлено при осуществлении надзора за исполнением законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Подозреваемая признала свою вину. Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.