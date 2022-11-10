Уроженка Петушков для повышения своего авторитета неоднократно покупала алкогольную продукцию несовершеннолетней девушке и употребляла вместе с ней. За это женщине грозит до 4 лет лишения

Уроженка Петушков для повышения своего авторитета неоднократно покупала алкогольную продукцию несовершеннолетней девушке и употребляла вместе с ней. За это женщине грозит до 4 лет лишения свободы. В июле 2021 года обвиняемая познакомилась с несовершеннолетней 16-летней девушкой. О возрасте она узнала сразу после знакомства. «Развлечение» негативно сказывалось на психическом здоровье подростка, а также ее моральном облике.