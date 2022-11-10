Жителям дома номер 38 на улице Тракторная вернули газ в квартиры после вмешательства 6 канала. Напомним, 7 ноября жильцы двух подъездов пожаловались нам на отключение голубого топлива. В

Жителям дома номер 38 на улице Тракторная вернули газ в квартиры после вмешательства 6 канала. Напомним, 7 ноября жильцы двух подъездов пожаловались нам на отключение голубого топлива. В результате, приготовление пищи стало для людей нелегкой задачей. Они даже не могли нормально помыться и постирать белье. Ведь вода – ледяная. Во всех квартирах у жильцов стоят