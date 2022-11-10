ГТРК «Владимир» не раз рассказывала о зооволонтере из Кольчугина Артеме Сашенко и его деятельности...

ГТРК «Владимир» не раз рассказывала о зооволонтере из Кольчугина Артеме Сашенко и его деятельности по спасению животных.Однако при переезде он столкнулся с недовольством новообретённых соседей, которым не нравился шум, издаваемый собаками, и запах.Кольчугинский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Аникиной Е.В. и Сашенко А.В., в котором просил признать незаконной и запретить деятельность по содержанию приюта для собак на двух земельных участках в деревне Новофроловское Кольчугинского района, а также обязать ответчиков вывезти всех животных в пункты временного содержания животных.В обоснование требований указано, что с июня 2022 г. хозяин стал привозить на земельные участки, принадлежащие Е.В. Аникиной, собак, запирать их в хозяйственной постройке, а сам уезжал на длительное время, оставляя животных без присмотра. Собаки мешали покою жильцов соседних домов.В суде ответчики сообщили, что все животные принадлежат им. Для собак выделен и огорожен металлическим забором участок площадью 28 соток. Содержание собак не является деятельностью по организации приюта, других животных они не принимают, в том числе и на передержку, новых хозяев собакам не ищут. У каждого животного имеется ветеринарный паспорт, они ежегодно вакцинируются.Решением Кольчугинского городского суда от 25 октября 2022 года в удовлетворении заявленных прокурором исковых требований отказано.Суд никаких нарушений норм санитарного и ветеринарного законодательства не выявил.Собаки зарегистрированы в установленном законом порядке, являются домашними животными, содержатся в соответствии с требованиями законодательства и правилами содержания домашних животных. Превышения концентрации аммиака, сероводорода вблизи участка ответчика не выявлено, лай собак, который является непродолжительным, не может, безусловно, свидетельствовать о нарушении правил содержания домашних животных.Действующим законодательством не установлено максимальное количество домашних животных, которых можно содержать в жилом доме или на придомовой территории. Доказательств, подтверждающих осуществление ответчиками деятельности по содержанию питомника или приюта для собак, истцом суду не представлено.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, рассказали в пресс-службе Кольчугинского городского суда.