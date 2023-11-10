Администрацию города Суздаля возглавит Алиса Бирюкова Напомним, что в конкурсную комиссию...

Администрацию города Суздаля возглавит Алиса БирюковаНапомним, что в конкурсную комиссию поступили документы от двух кандидатов. Это Алиса Бирюкова- директор государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" - прежде она много лет курировала сферу культуры Владимирской области, возглавляла департамент культуры. Второй кандидат- Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела администрации Суздаля.На сегодняшнем заседании городским Советом народных депутатов было принято решение, что администрацию города Суздаля возглавит Алиса Бирюкова.Алиса Бирюкова отмечает, что предстоит непростая хозяйственная деятельность. Она к ней готова. Такой опыт она получила ещё работая в сфере культуры, которая, как подчёркивает управленец, заключается не только в фестивалях и концертах.В своем выступлении Алиса Бирюкова отметила, что все грядущие изменения в Суздале должны быть в интересах, прежде всего, его жителей. И для сохранения исторических духа и облика города.На вопрос, почему она решила выдвинуть свою кандидатуру, Алиса Михайловна ответила, что это «личная история»: "... не безразлична судьба города".Фото: телеграм-канал Авдеев.О важном