В пятницу, 10 ноября, 100-летний юбилей отмечает жительница Коврова, ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Лимонова.

В пятницу, 10 ноября, 100-летний юбилей отмечает жительница Коврова, ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Лимонова. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал в своём .После окончания школы в 1941 году Екатерина Степановна отправилась на фронт добровольцем, чтобы защитить страну от немецко-фашистских захватчиков. Она вместе с группой девушек строила оборонительные сооружения, а затем служила ефрейтором в зенитных войсках. В послевоенные годы юбилярша работала в заводской столовой, вырастила дочь и сына, нянчила внуков.Екатерина Лимонова имеет множество наград, в том числе орден Отечественной войны II степени.«Пусть Вас всегда окружают любовь, тепло и забота родных. Мира и радости в душе и всего самого доброго!», – обратился к ветерану владимирский губернатор.