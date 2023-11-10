Постоянную экспозицию о Сунгире – археологической раскопке мирового значения, торжественно открыли в Палатах Владимира. В стенах музейных комнат – история верхнего палеолита. Стоянку

Постоянную экспозицию о Сунгире – археологической раскопке мирового значения, торжественно открыли в Палатах Владимира. В стенах музейных комнат – история верхнего палеолита. Стоянку древних людей вместе с захоронениями и орудиями труда на северо-восточной окраине города Владимира обнаружили еще в 1955 году. Раскопки памятника велись почти 30 лет, а его исследования продолжаются по сей день. И