С июля по сентябрь 2023 года банки предоставили отсрочку 1409 кредитов, а за 7 месяцев кредитные каникулы оформили более 10 тысяч жителей региона.

С июня по сентябрь текущего года банки предоставили жителям региона отсрочку по выплате 1409 кредитов на общую сумму около 600 млн рублей. 66 из них — ипотека.По словам управляющей Отделением Владимир Банка России Надежды Калашниковой, банки предлагают кредитные каникулы до полугода или уменьшение ежемесячного платежа. Срок выплаты при этом увеличивается. Также предоставление отсрочки не портит кредитную историю клиента банка, если он продолжит выплачивать долг по новому графику. Однако запись о предоставлении данной услуги будет внесена в кредитную историю.В общей сложности с марта 2022 по сентябрь 2023 кредитные каникулы оформили 10 053 владимирцев, общая сумма долга составила более 3,5 млрд рублей.