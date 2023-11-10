Из этого числа 1332 операции были проведены с применением высоких медицинских технологий. На счету владимирских офтальмологов 6038 операций за 2022 год. Об этом сообщает Владимирстат. Всего в

Из этого числа 1332 операции были проведены с применением высоких медицинских технологий. На счету владимирских офтальмологов 6038 операций за 2022 год. Об этом сообщает Владимирстат. Всего в регионе работает 131 врач-офтальмолог. В 2021 году специалистов было на 8 меньше. В больницах для пациентов с проблемами зрения есть 247 специализированных коек. По сравнению с 2021 годом