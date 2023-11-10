Об этом рассказали на совещании Общественной палаты региона.

Сегодня, 10 ноября, в ходе совещания Общественной палаты Владимирской области были озвучены основные проблемы детского здравоохранения. Основная задача сейчас, как оказалось, – это обеспечить учебные учреждения работающими медицинскими кабинетами.На данный момент из 346 общеобразовательных организаций в регионе пролицензировано только 224, что составляет 65%. Эти цифры подтвердила Татьяна Питиримова – председатель комиссии по развитию здравоохранения, демографии и социального благополучия граждан Общественной палаты Владимирской области.Решение этой проблемы продолжится уже на площадке Заксобрания области. К работе привлекут специальную рабочую группу, специалистов и общественность.