Начиная с сентября ведущие исполнители Владимирского русского оркестра посещали районные школы искусств, проводили мастер-классы с ребятами, которые учатся играть на народных музыкальных

Начиная с сентября ведущие исполнители Владимирского русского оркестра посещали районные школы искусств, проводили мастер-классы с ребятами, которые учатся играть на народных музыкальных инструментах, давали совместные концерты. А итогом станет гала-концерт в областной филармонии 12 ноября в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Молодых музыкантов консультировали заслуженный артист России Игорь Безотосный (балалайка), лауреаты всероссийских и международных