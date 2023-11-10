Футбольный клуб Муром обеспечил себе место в шестёрке сильнейших и продолжит выступать в...

Футбольный клуб "Муром" обеспечил себе место в шестёрке сильнейших и продолжит выступать в "золотой" группе АИ новости спорта. Футбольный клуб "Муром" обеспечил себе место в шестёрке сильнейших и весной продолжит выступать в "золотой" группе А. Таковы результаты выступлений муромлян после выездного поединка с "Велесом".В этом трудном матче у "красно-чёрных" немного получалось в атаке, сообщает портал Муром24. Итог напряжённой игры - ничья, 2:2. Муромляне с 24-рьмя очками занимают 4 место и независимо от результата последней игры с "Ротором", которая только предстоит, и исходами в параллельных встречах, "Муром" не опустится нише шестой строчки. Группу "золото" точно покидает "Спартак" из Костромы и "Иртыш".Евгений Перевертайло, главный тренер ФК "Муром":- Действия были упрощены и со стороны "Велеса", и с нашей стороны. Обсуждать какие-то итоги я бы не хотел, потому что сейчас на первый план выходит результат. Нам было важно сыграть на положительный результат. Мы им удовлетворены и считаем, что он закономерный.