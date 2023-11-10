Она приступит к выполнению обязанностей с 20 ноября.

10 ноября Горсовет народных депутатов утвердил кандитатуру Алисы Бирюкововой на должность главы администрации Суздаля. За неё проголосовали 10 человек, за Татьяну Михайлову — 1.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил Алису Бирюкову с утверждением на должность в своих социальных сетях. Он отметил, что у экс-директора департамента культуры имеется большой опыт в хозяйственной деятельности, что поспособствует развитию города.Напомним, что на данную должность свою кандидатуру представили две женщины: директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова и начальник юридического отдела Владимирской области Михайлова Татьяна.