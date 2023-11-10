Такое решение принял городской Совет народных депутатов на сегодняшнем заседании. Напомним, в конкурсную комиссию поступили документы всего от двух кандидатов. Второй претенденткой на

Такое решение принял городской Совет народных депутатов на сегодняшнем заседании. Напомним, в конкурсную комиссию поступили документы всего от двух кандидатов. Второй претенденткой на роль мэра была Татьяна Михайлова, начальник юридического отдела суздальской администрации. Сегодня, 10 числа, Совет народных депутатов окончательно определил, кто будет возглавлять город-музей. Мэром стала Алиса Бирюкова, директор «Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские».