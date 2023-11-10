Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил действующих полицейских и ветеранов МВД с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поздравил действующих полицейских и ветеранов МВД с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Полный текст обращения опубликован регионального правительства.Александр Авдеев поблагодарил владимирских правоохранителей за службу и отметил, что работа в полиции требует от сотрудников как физических, так и душевных сил. Люди приходят к стражам порядка в наиболее сложных жизненных ситуациях и ждут защиты и понимания.Отдельно глава 33-го региона отметил сотрудников, которые выполняют свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. На новых российских территориях они работают во взаимодействии с коллегами из различных силовых ведомств и армией.«Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, сил, благополучия и успехов в службе», – сказал Александр Авдеев.